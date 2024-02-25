«الري» تستعد لفترة أقصى الاحتياجات المائية في 6 محافظات خلال موسم الصيف

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة استعدادات أجهزة الوزارة المختلفة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات بالموسم الصيفي المقبل، ومتابعة الإجراءات المتخذة من أجهزة الوزارة للتعامل مع النقاط الساخنة بمحافظات أسوان والفيوم والمنوفية والدقهلية والغربية والإسماعيلية.

«سويلم»: تحسن كبير في إدارة المنظومة المائية

وأشار «سويلم» إلى ما تحقق خلال الأشهر الماضية من تحسن كبير في مجال إدارة المنظومة المائية، والتعرف على المعوقات، والعمل على حسمها، بما يضمن إدارة المنظومة المائية بشكل فعال خلال الموسم الصيفي المقبل، والبناء على الدروس المستفادة من الموسم الصيفي الماضي.

وأكد الوزير، حرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بشكل دوري، سواء في اجتماعات موسعة، أو على حدا، أو من خلال ورش العمل التي عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة.

متابعة دورية لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع

وشدد «سويلم» على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة، ومسؤولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كل الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، لضمان إدارة كل عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة، مع قيام كل رئيس إدارة مركزية بمراجعة تطبيق منشور التميز غير الاعتيادي بين المهندسين والعاملين بالإدارات الواقعة بنطاق المحافظة.

وأكد وزير الموارد المائية، أن تقييم مستوى الأداء في كل إدارة مركزية هو المعيار الرئيسي لتقييم كل رئيس إدارة مركزية، وما يترتب على ذلك من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.

وأشار إلى قيام الوزارة بتفعيل مبادئ المراجعة الداخلية والحوكمة، من خلال وجود عدد من الجهات الرقابية التي تتابع الأعمال المنفذة على الطبيعة، مثل قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.