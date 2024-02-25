ناقد فني: الأعمال الدرامية لـ«المتحدة» ترفع القيمة التثقيفية لدى المشاهد

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطورت بشكل كبير جدا آخر عامين سواء على المستوى التقني بالنسبة للإخراج والمونتاج والجرافيك أو على مستوى المضمون وهو السيناريوهات، إذ نشاهد هذه السنة الشكل العام للدراما يشمل مائدة متنوعة، والهدف من هذا التنوع هو تنوع فئات المشاهدين و بالتالي تنوع أذواق وأفكار وميول المشاهد.

التنوع الدرامي لشركة المتحدة

وأضاف الناقد الفني خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذا التنوع يشمل الدراما التاريخية المتمثلة في مسلسل الحشاشين الذي كاتبه عبدالرحيم كمال وهو واحد من أهم الكتاب في الوقت الحالي، ويناقش فترة تاريخية في تاريخ العالم الإسلامي في القرن 11 مما يحقق للمشاهد زيادة التثقيف والوعي من خلال معرفته بشكل الحياة قديما وبداية جذور المشكلات الإرهابية والفكر المتطرف وهو بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

الدراما التليفزيونية سلاح قوي

وأشار «سعد الدين» إلى أنَّ الدراما التليفزيونية سلاح قوي لأنه يدخل كل البيوت ويخاطب كل الأعمار، لافتًا إلى أنَّه مع ظهور شركة المتحدة في سوق الإنتاج داخل مصر تغيرت وتطورت الدراما التليفزيونية من حيث حدث تنوع كبير في ألوان الدراما وزيادة القيمة التوعوية و التثقفية في كل الأعمال المختلفة بما فيما الأعمال الكوميديا.