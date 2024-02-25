تفاصيل حصول باحث مصري على وسام الصداقة الصيني (فيديو)

قال الدكتور أسامة أبو السعود أول مصري ينال أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية، إن هذا الوسام حصل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و7 رؤساء دول مختلفة، وأنه الشخص الأصغر سنا الذي حصل عليه حتى الآن.

وأضاف «أبو السعود»: خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر «زووم»، «تم إنشاء الوسام في التسعينات بقرار من مجلس الشعب الصيني، وكان الحصول عليه حلمًا من أحلامي، وأن أرفع اسم مصر عاليًا، وأكون شرف لوطني ولأسرتي».

وتابع: «الأجواء كانت جميلة للغاية، الحكومة الصينية تهتم بالأجانب الفترة الحالية، وتحديدًا خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة من خلال مشروع الحزام والطريق الذى أعلن عنه الرئيس الصيني».

وأكمل: «التكريم كان في قاعة الشعب الكبرى المركزية، وهي القاعة المخصصة للاحتفالات السياسية الكبرى، والتي يكون متواجدًا بها الرئيس الصيني وكل الحكومة».

واختتم حديثه قائلًا: «حصلت على الوسام من رئيس مجلس الوزراء الصيني، والأجواء كانت جميلة ورائعة، وبحضور وزير الخارجية، ونواب رئيس الوزراء، وأكثر من 10 وزراء».