موعد رمضان 2024 في الإمارات.. اعرف عدد ساعات الصيام

موعد رمضان 2024 في الإمارات، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من المسلمين في الدولة العربية الشقيقة، خاصة وأنه يفصلنا أقل من أسبوعين على الشهر الكريم، لذلك يرغب البعض في معرفة أول أيام الصيام ومواعيد الفروض الخمس والإفطار والسحور حتى يمكنهم الاستعداد.

موعد رمضان 2024 في الإمارات

وبحسب مركز دراسات البحوث الفلكية فإن موعد رمضان 2024 في الإمارات فلكيًا سيتم تحديده يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل، والذي يوافق الـ29 من من شهر شعبان المبارك، وفلكيًا يكون أول أيام صيام شهر الفرقان هو الاثنين 11 مارس.

بينما سيتم تأكيد موعد رمضان 2024 في الإمارات بناءً على نتائج رصد لجنة تحري التماس الهلال في مكة المكرمة، والتي ستعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 12 مارس، أو الثلاثاء الموافق 13 مارس المقبل.

إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات

وأصدر مركز البحوث إمساكية شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن مواعيد الفروض الخمس على مدار الأيام الثلاثين للشهر الفضيل.

ومن المتوقع أن يكون إمساك أول أيام الصيام في تمام الساعة 5:14 صباحًا، ويكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:26 مساءً.

بينما آخر أيام شهر رمضان المبارك فيكون بتاريخ الثلاثاء الموافق 9 أبريل، ويكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4:42 صباحًا، فيما يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:39 مساءً.

ويكون متوسط عدد الصيام في أول أيام شهر رمضان نحو 13 ساعة و12 دقيقة، بينما تكون نحو 13 ساعة و57 دقيقة آخر أيام الشهر الفضيل.