«الافتتاح في يونيو المقبل».. تفاصيل مشروع إنشاء مستشفى طوخ العام (صور)

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد جلال رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة مستشفى طوخ العام وحميات طوخ وبهتيم للجراحات التخصصية التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي

مستشفى طوخ العام

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ العام، وذلك للاطلاع على سير العمل في إنشاء المستشفى ومتابعة آخر التطورات، حيث اطلع على الأعمال الإنشائية الجارية في مختلف الأقسام، بما في ذلك قسم الطوارئ، وغرف العمليات، وقسم العناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية، والمعامل، والصيدليات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً أن مستشفى طوخ العام يُعد مشروعاً ضخماً سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مدينة طوخ والقرى المجاورة .

وأوضح المحافظ أن المستشفى ستقدم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات كما ستضم المستشفى أقساماً متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل .

وأكد المحافظ أن مستشفى طوخ العام ستكون جاهزة للافتتاح خلال آخر شهر يونيو القادم ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الطاقم الطبي والفني المؤهل لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى جميع العاملين في مشروع إنشاء مستشفى طوخ العام على جهودهم المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

مستشفى حميات طوخ

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير العمل بمستشفى حميات طوخ للاطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة إليهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تفقد المحافظ الاستقبال والطوارئ ومعمل التحاليل الطبية ثم تفقد عدد من غرف الإقامة والعناية المركزة للاطمئنان على المرضى، حيث استمع المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن ما تم تطويره موخراً بالمستشفى، حيث تم تركيب جهاز أشعه مقطعية إضافة الى الأشعة العادية والسونار

مستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة

واختتم الجولة بتفقد مستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة التابعة للتأمين الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة والتي تضم 17 سرير رعاية مركزة تخدم مرضى جراحات القلب للأطفال، مركز السمعيات والتخاطب، والأقسام الداخلية للقلب المفتوح وجراحات العيون وزراعة القوقعة بإجمالي 85 سريرا.