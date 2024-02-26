محافظ القليوبية يفتتح ويضع حجر أساس عدد من المدارس بتكلفة 48 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمركز ومدينة بنها وطوخ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التربية والتعليم، بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه.

إحلال وتجديد المدارس في القليوبية

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين على مساحة 702 متر مربع، مكونة من أرضي وأربع أدوار، يشمل المبنى 6 فصول، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة 10 ملايين جنيه، ومدة التنفيذ 11 شهرًا، على أن تدخل الخدمة بداية العام الدارسي الجديد.

كما تابع إنشاء توسعات بمدرسة الشهيد سمير فتيح الابتدائية (إحلال جزئي) بقرية طحلة بمركز بنها، والتي تقع على مساحة 3096 متر مربع، ويتكون المبنى القديم من عدد 18فصلا، وتم توسعة المدرسة بعدد 20 فصلا، ليصبح إجمالي الفصول 38 فصلا بتكلفة 15 مليون جنيه تقريبصا، وستؤدي التوسعات إلى تخفيض الكثافة من 54 طالبًا إلى 34 طالبًا في كل فصل.

مدرسة مرصفا الرسمية للغات

كما افتتح «الهجان» مدرسة مرصفا الرسمية للغات (توسع)، والتي تم إنشاؤها بمساحة كلية بلغت 1000 متر مربع، وتبلغ الأعمال الإنشائية الجديدة 353 متر مربع، مكونة من أرضي وأربع أدوار بإجمالي 11 فصلا، بتكلفة 6.6 مليون جنيه

واختتم المحافظ، جولته بوضع حجر أساس مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي الجديدة بمركز طوخ، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 3131.5 متر مربع، ومدة التنفيذ 11 شهرًا، مكونة من دور أرضي وأربع أدوار، بإجمالي 11 فصلا، بتكلفة 16 مليون جنيه.

أضاف أن المحافظة تسعى جاهدة لخفض الكثافة العددية بالفصول الدراسية، بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.