توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا في أول الليل وشديد البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 27-2-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 28-2-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجات

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 29-2- 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.