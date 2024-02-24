تحصين 148 ألفا و466 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري في بني سويف، عن تحصين 148 ألفا و466 رأسا من الماشية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

الاستعداد لمواجهة أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن

وأكد مدير عام الطب البيطري في بني سويف، خلال بيان اليوم، أن المديرية استعدت للحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

تحصين 148 رأسا من الماشية والأغنام

وأكد الجبالي أن ما تم تحصينه ضد أمراض الجلد العقدي للأبقار وجدري الضأن بلغ 148 ألفا و466 رأسا من الماشية، عبارة عن 113 ألفا و587 رأسا من الأبقار، و34 ألفا و879 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى اليوم 24 فبراير الجاري.

تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض

وتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.