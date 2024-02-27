بعد تصريحات بايدن ومقترح باريس.. ملامح إيقاف إطلاق النار في رمضان بغزة

تحدث الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أوضاع الفلسطينيين في غزة في ظل ما تشهده الأوضاع في الفترة المقبلة، ملوحا بإيقاف إطلاق النار في رمضان، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على ذلك في إطار اتفاق تجري مفاوضات بشأنه.

إيقاف إطلاق النار في رمضان

وأفاد بايدن خلال تصريحاته على شبكة «إن بي سي» الأمريكية، بأن مع اقتراب شهر رمضان يتم الاتفاق على عدم الانخراط في أنشطة قتالية، ما يعطي وقتا لإخراج جميع المحتجزين لدى حركة حماس بينما يتم إيقاف إطلاق النار في رمضان.

المداخلة جاءت خلال مقطع دعائي للبرنامج الفكاهي سيث مايرز الذي من المقرر عرضه في وقت متأخر اليوم ضمن الحملة الانتخابية لبايدن وتعزيز أرقامه المتراجعة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.

إيقاف إطلاق النار في رمضان وفقا لمقترح باريس

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة المؤقتة في غزة، إن حركة حماس تلقت مقترحا من باريس يسمح بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 40 يوما، ما يؤشر إلى أيقاف إطلاق النار في رمضان مع الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا فضلا عن توفير آلاف الخيام والكرفانات، وإصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة، متابعا أن الجزئية الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين ستكون بنسبة 10 إلى واحد على أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، إلى جانب العودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.

تصريحات إسرائيلية سابقة

وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، هدد في أكثر من مناسبة باستمرار القصف على غزة حتى في شهر رمضان الكريم، إذا تم تسليم المحتجزين قبل رمضان في رسائل من شأنها بث الذعر في قلوب الأهالي.