دعاء في النصف الثاني من شعبان: اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا

الدعاء من العبادات التي يتضرع فيها العبد لله عز وجل، إذ يحرص كثيرون على الدعاء في النصف الثاني من شعبان، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، بقلوب نقية ونفوس صافية، وبطاقة وحماس للصيام والصلاة والقيام وفعل الطاعات التي تضاعف حسناتها في هذا الشهر الكريم.

دعاء في النصف الثاني من شعبان

وحول صيغ الدعاء في النصف الثاني من شعبان، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف لـ«الوطن» إنّ هناك صيغ متعددة يمكن للمسلم أن يدعو الله بها في النصف الثاني من شعبان وشأنها في ذلك شأن باقي الأيام، لافتاً إلى أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن صيغ الدعاء في النصف الثاني من شعبان، هو ما ورد في الحديث الشريف، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»، و«اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته».

صيغ للدعاء في النصف الثاني من شعبان

«اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين».

«اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير".

«الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَة، ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين».

«الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه»، «اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين».

«اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك».