قافلة طبية شاملة بالمجان لأهالي كفر الحصافة بالقليوبية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم القافلة الطبية الشاملة، بمركز شباب كفر الحصافة بمركز شبين القناطر، بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية صناع الخير.

القافلة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع جمعية صناع الخير للتنمية ومديرية الصحة بالقليوبية.

وتتكفل الجمعية بتوفير الكشف، والنظارات الطبية، والعمليات الجراحية بالمجان للأهالي.

رافق المحافظ خلال جولته، ممثلون عن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

خدمات القافلة الطبية

اطلع المحافظ على الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأهالي القرية، والتي تشمل الكشف الطبي في تخصصات العيون والرمد وأمراض السكري والأنيميا ومكافحة مسببات فقدان البصر والقدم السكري ، مع صرف الأدوية بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية المتنوعة، وتوفير نظارات طبية بالمجان.

أهمية القوافل الطبية

وشدد المحافظ على أهمية القوافل الطبية في توفير الخدمة للمواطنين بالمناطق النائية، مشيدا بجهود مديرية الصحة في تنظيم القافلة، مثمناً دور الأطباء والفريق الطبي المشارك في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأضاف أن القوافل المتكاملة الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الإنسان بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.