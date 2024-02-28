مراجعة فواتير الكهرباء عن شهر مارس 2024.. والتحصيل الأسبوع المقبل

بدأت فروع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في مراجعة فواتير الاستهلاك عن شهر مارس 2024، تمهيدا لإجراء عملية الطباعة غدا لتسليمها إلى المحصلين، وبدء التحصيل من المشتركين مطلع الأسبوع المقبل.

إجراءات شركات الكهرباء لإصدار فاتورة الاستهلاك عن شهر مارس 2024

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لـ«الوطن»، أن جميع إدارات شركات توزيع الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات لإصدار إيصالات فواتير الكهرباء عن شهر مارس 2024، والتي تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك بعد استبعاد القراءات الخاطئة لتلافي أي أخطاء في فاتورة استهلاك المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة والميكانيكية.

طرق تقديم شكاوى الكهرباء

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدد من الآليات التي يمكن للمشتركين اتباعها بجميع فروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، لبحث الشكاوى الخاصة بـ فواتير استهلاك الكهرباء عن شهرمارس 2024، وإجراء المعاينة اللازمة للتأكّد من الأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة عن طريق خدمة «واتس آب»، أو مركز الشكاوى أو رقم 121.

كيفية تقديم شكاوى الكهرباء عن شهر مارس 2024

وأعلنت الشركة عن طرق تقديم الشكاوى الخاصة بالمشتركين وهي كالآتي: التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، أو من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أوعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو الاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.