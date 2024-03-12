ما حكم بخاخ الأنف في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح الحالات المحظورة (فيديو)

يستخدم المصابون بمرضى الحساسية بخاخا للأنف بسبب ضيق التنفس الذي قد يتعرضون له في حال عدم استخدامها، ومع دخول شهر رمضان، يخشى مستخدموه أن يفسد البخاخ صومهم، وتصيبهم الحيرة في معاملته نفس معاملة بخاخ الربو، والذي قالت دار الإفتاء إنه لا يفطر.

ما حكم بخاخ الأنف في رمضان

وحول تساؤل ما حكم بخاخ الأنف في رمضان، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بخاخ الأنف الذي يستخدمه المرضى المصابون بحساسية في التنفس، إذا استعمله الصائم في نهار رمضان ودخل رذاذه من الأنف ليصل إلى الجوف، فإنه يُفطر، وتابعت الدار أنّ من كان مصابا بمرض مزمن وسيزيد عليه المرض عند عدم أخذه للدواء، فعليه أن يأخذ الدواء وعندما يشفى فعليه القضاء.

هل نقط الأنف تفطر الصائم؟

وبعيداً عن بخاخة الأنف، قالت دار الإفتاء إن نقط الأنف إذا كانت تصل الى الحلق فإنها تفسد الصيام ولكن إذا كان يمكن أخذ الدواء في الأوقات التي لا مؤاخذة فيها على الإنسان أي قبل الفجر أو بعد المغرب فلا حرج من أخذ الدواء في هذه الأوقات.

مايفطر ومالا يفطر في رمضان

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان: «ما يفطر وما لا يفطر»، أن هناك 6 أفعال ينبغي على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان، ليصح صومه، منوهة بأن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر.

وأضافت أن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، حيث يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي كالتالي:

- الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر.

- وتطهير اليدين بالكحول لا يفطر.

- وقطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر.

- ومرطبات البشرة لا تفطر.

- وقطرة العين لا تفطر.

- الحقن بنوعيها عضل أو وريد لا تفطر.

- المراهم والكريمات لا تفطر.

- العطور والروائح لا تفطر.

- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر.

- تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر.

- واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر.

- خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر.

- بلع الريق لا يفطر.

- نقل الدم لا يفطر.

- وضع مرطب الشفاه لا يفطر.

- القيء عن غير عمد لا يفطر.

- الغسيل الكلوي لا يفطر.

- التبرد بالماء لا يفطر.