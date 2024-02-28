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دراما المتحدة

حملة موسعة في مدينة الشروق لضبط «النباشين».. وتحرير محاضر للمخالفين

كتب:

أيمن حمزة
03:13 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
جانب من الحملة

جانب من الحملة

قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لضبط النباشين والباعة الجائلين أسفرت عن ضبط 5 تروسيكلات مخالفة لضوابط التشغيل يقوم أصحابها بأعمال «التنبيش» بجوار صناديق القمامة بغرض الفرز.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى اصطحاب التروسيكلات المخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا عدم التهاون مع صور المخالفات والعشوائية والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقا للقانون وحرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

ومن جهةً أُخرى، أشار المهندس علي سعد إلى تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة بمراكز خدمات مناطق المستقبل والنوادي والحي الأول حيث قامت اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقوة قسم شرطة التعمير برفع عدادات الكهرباء والمياه لعدم تمكينهم من تستمرار المخالفة.

وأوضح أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع المحلات والوحدات لمزاولتهم أنشطة إدارية وتجارية دون الحصول على التراخيص، لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشيء لأصله ومزاولة النشاط طبقا لتراخيص التشغيل.

وأكد رئيس الجهاز أنّه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.