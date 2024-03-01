رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يجتمع بالمواطنين لمناقشة مقترحاتهم

اجتمع المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بعددٍ من سكان مدينة سوهاج الجديدة لمناقشة مطالبهم، والمشكلات التي تواجههم، ومقترحاتهم لتطوير المدينة والنهوض بها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتواصل مع سكان المدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، والعمل على تذليل أي عقبات إن وجدت.

شارك في الاجتماع نواب ومعاونو رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسؤولو الإدارات المختصة بالجهاز.

واستهل المهندس محمد عبدالله، الاجتماع بالترحيب بالسكان، وعرض ما تم من أعمال منذ بدء فترة توليه منصب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ثم بعد ذلك أعطى الكلمة لكل ساكن لعرض مطالبه، والمشكلات التي تواجهه، ومقترحاته لتطوير المدينة.

أتوبيسات مجلس الأمناء في سوهاج

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ من أهم النقاط التي تم مناقشتها فى الاجتماع، والمواصلات العامة، ومنها حاجة السكان لزيادة تشغيل أتوبيسات مجلس الأمناء من وإلى مدينة سوهاج الأم، إلى مناطق مختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.

وناقش رئيس الجهاز السكان عن المواعيد المطلوبة لخط سير الأتوبيسات، وتم تحديد المواعيد، مشيرًا إلى أنّه تم الاتفاق على أن هذه المواعيد سيتم تجربتها لمدة أسبوع للنظر في مدى توافقها مع جميع سكان المدينة من عدمه، مع المتابعة المستمرة من المسؤولين بالجهاز.

مناقشة قطع كابلات الكهرباء أثناء الحفر

وقال رئيس الجهاز، إنه تم مناقشة مشكلة قطع كابلات الكهرباء أثناء الحفر من أصحاب بعض قطع الأراضي، مشيراً إلى أنه يتم الإصلاح الفوري لها، وتحرير محضر لمن قام بالقطع، مطالباً أصحاب قطع الأراضي بتوخي الحذر أثناء الحفر حتى لا تحدث أي تلفيات بالمرافق.

ونوه رئيس الجهاز بمناقشة وجود بعض أعطال فى شبكة الإنترنت والتليفونات، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمتابعة المستمرة لإصلاح جميع الأعطال، وتوفير خطوط إنترنت أرضي لمناطق 55 فدانا، و32 فدانا.

كما تم مناقشة زيادة منظومة المخابز بالمدينة، وتوفير مقر شهر عقاري لعمل التوكيلات، ومدارس تخدم منطقة 138 فدانًا، ومنطقه 42 فدانا، ومنطقة ابني بيتك 3 وبعض الأعمال المتعلقة بالكهرباء ببعض الشوارع بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وتوفير مواصلات داخلية ببعض المناطق، وضرورة وجود معهد أزهري، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات بمدينة سوهاج الجديدة.