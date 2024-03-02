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دراما المتحدة

الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس إلكترونيا

كتب:

سلامة عامر
06:18 ص | السبت 02 مارس 2024
عداد مياه ارشيف

عداد مياه ارشيف

بدأ مستخدمو العدادات التقليدية والميكانيكية بفروع وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2024.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2024

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات المياه بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2024 باسم المشترك فقط.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 5 إجراءات يجب اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2024 كالتالي:

 الإجراء الأول: من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 الإجراء الثاني: من خلال قيام المشترك باختيار قائمة «خدماتنا».

الإجراء الثالث: من خلال قيام المشترك باختيار من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

الإجراء الرابع: من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

الإجراء الخامس: بعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.