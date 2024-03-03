الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2024 باسم المشترك.. إليك التفاصيل

بدأ المشتركون شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس 2024، تزامنًا مع الأيام الأولى للشهر الجاري.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يقوم مشتركو جميع الفروع والإدارات والشبكات التابعة للشركات في جميع المحافظات باتباعها من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن الشهر الجاري مارس 2024 باسم المشترك فقط كالتالي:

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مارس الجاري 2024 كالتالي:

* الخطوة الأولى: تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

* الخطوة الثانية: تتم من خلال قيام المشترك باختيار قائمة «خدماتنا».

* الخطوة الثالثة: تتم من خلال قيام المشترك باختيار من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

* الخطوة الرابعة: تتم من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

* الخطوة الخامسة: وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».