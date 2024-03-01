الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 باسم المشترك.. اتبع الخطوات

بدأ المواطنون في الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، سواء مستخدمي العدادات التقليدية أوالميكانيكية القديمة، وقد أتاحت الشركة القابضة للكهرباء الآليات لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

وحددت الشركة القابضة للكهرباء وفقا لمنشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 خطوات يجب أن يقوم بها المشترك بجميع فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بمحافظات الجمهورية من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن شهر مارس 2024 باسم المشترك فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس

وقالت الشركة القابضة للكهرباء وفقا للمنشور إنه يمكن للمشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر مارس 2024 بعد الدخول على الرابط التالي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس

وحددت الشركة القابضة لـ الكهرباء وفقا للمنشور الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024 كالتالي:

الخطوة الأولى: يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

الخطوة الثانية: بعدها يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

الخطوة الثالثة: يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة: تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».