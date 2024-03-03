إزاي تخلي طفلك يصوم اليوم كله؟.. نصائح مهمة للأمهات خلال رمضان

نحو 7 أيام تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، ودائمًا ما تحث الأسر أطفالها على صوم الشهر الفضيل كاملًا، وتحاول الأمهات تحفيز صغارهن وتشجيعهم إذا صاموا اليوم بأكمله، ومن أبرز ما يشغل عقول السيدات هو معرفة السن المناسبة التي ينبغي على الطفل فيها الصيام وكيفية تمهيده لذلك حتى يتجاوز الإحساس بالجوع والعطش.

السن المناسبة لصيام الأطفال

وشرحت الخبيرة التربوية ولاء شبانة، أنّ السن المناسبة لصيام الأطفال من 9 أو 10 سنوات، ويجب تدريبهم بشكل مسبق لتسهيل هذه العملية، خاصة مع تزامن حلول الشهر الفضيل مع الدراسة.

ونصحت «شبانة» في مداخلة على قناة TeN، بعدم فرض الصيام على المراحل العمرية الصغيرة، مشيرة إلى أنه عند فعل ذلك، سيكون هناك صعوبة في التزام الأطفال بالصيام، خاصة أنّ زملاءهم في الدراسة سيأكلون ويشربون أمامهم.

صيام الأطفال يجب أن يكون تدريجيًا

وأضافت أنّ صيام الأطفال يجب أن يكون تدريجيًا، ولا ينتهي عند موعد الظهر أو العصر كما هو متعارف عليه، بل يبدأ من الظهر وينتهي مع المغرب، لتتمكن الأسرة من الإفطار معًا في موعد واحد، ويرتبط أذان المغرب بالإفطار بالنسبة للطفل.

وفيما يتعلق بالمذاكرة خلال رمضان، شددت على ضرورة ربط الدراسة بقدرة الطفل على الفهم وحجم المنهج المطلوب تعلمه، مشيرة إلى أنّ القدرة الاستيعابية للصائم تكون أقل من المعتاد، ويجب أنّ تأخذ الأسرة هذا الأمر بعين الاعتبار.