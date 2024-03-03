تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة، بدءا من غد الاثنين حتى يوم الجمعة؛ إذ يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح على أغلب الأنحاء.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة، فإن «الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بدءًا شمال الصعيد حتى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، وتتأثر بها البلاد خلال الـ6 أيام المقلبة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، انحسار سقوط الأمطار غدا الاثنين والثلاثاء، بينما تعود فرص تساقطها بنسبة 30%، بدءا من يوم الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه خلال الأيام المقبلة، تنشط الرياح على مناطق من جنوب «سيناء، والبلاد» والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة بعد غد الثلاثاء

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.