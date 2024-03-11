ما حكم وضع العطر للرجال في نهار رمضان؟.. يجوز بشرط

يحرص الرجال دائما على التطيب بوضع أنواع من العطور، إلا أنّهم قد يشعرون بالحرج من وضعها أثناء الصيام، ما يدفعهم إلى السؤال عن حكم وضع العطر للرجال في نهار رمضان، وهل هو مستحب أم مكروه وذلك ليكون صومهم للشهر الفضيل صحيحا ليس به شائبة أو شبهة بعدم صحته.

حكم وضع العطر للرجال في نهار رمضان

وحول حكم وضع العطر للرجال في نهار رمضان، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، إنّه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، بشرط ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه.

وتابع في حديثه لـ«الوطن» أنّ عموم هذه الأدلة وغيرها مما ورد في استحباب استعمال الطيب والتعطر بالروائح الزكية يقضي بجواز ذلك في الصيام وغيره إلا ما استثناه الشرع الشريف كالإحرام وما يلحق به، ويؤيد ذلك أنّ علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم لم يعدوا ذلك ضمن مفطرات الصوم.

اختلاف آراء الفقهاء في وضع العطور أثناء الصيام

وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إلى أنّ الفقهاء اختلفوا فيما وراء ذلك من حيث الكراهة وعدمها؛ فمنهم من يرى جوازه بلا كراهة، ومنهم من يرى أنّه يسن الابتعاد عنه؛ وذلك لأنه منافٍ لحكمة الصوم التي منها تعويد الصائم على التقشف والابتعاد عن التَّرفُّه والشهوات، ومنهم من يرى كراهية شم ما لا يُؤمن أن يجذبه النَّفَس إلى الحلق، ومنهم من فرَّق بين المعتكف وغيره، فكرهه لغير المعتكف؛ لأنه غير مبتعد عما يفسد اعتكافه، وأضاف: «فالحنفية يرون جواز التطيب للصائم بلا كراهة، ويرى بعض الحنابلة كراهية شم ما له جرم من العطور؛ لأنه لا يُؤمَن أن يجذبه النَّفَس إلى الحلق».