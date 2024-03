الاتحاد الأوروبي يتدخل لإيقاف أغنية جديدة بسبب غزة.. ماذا حدث؟

«من مطر أكتوبر إلى إعصار».. رحلة عاصفة أطاحت بأحلام أحد المشاركين من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسابقة للغناء، الذي كان يرغب في المشاركة بأغنية تحمل بعض الكلمات السياسية التي تشرح الأحداث في الحرب على غزة منذ أكتوبر المنقضي، لكن بقرار مفاجئ من الاتحاد الأوروبي تغيرت الخطة بالكامل، فماذا حدث؟

تفاصيل مشاركة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في مسابقة غناء

«مطر أكتوبر» كانت الأغنية الأولى التي واجهت رفضًا قاطعًا من قبل الاتحاد الأوروبي للبث، بسبب ما تحتويه من كلمات سياسية، ما دفع الاتحاد لرفض المشاركة بهذه الأغنية، وطلب إجراء بعض التعديلات على الأغنية، لتتغير إلى إعصار، بحسب الصحيفة العبرية «هآرتس».

حالة من الجدل أثارتها الأغنية، خاصة أن القرار يعد تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي للبث هذا القرار تحولًا في موقف المؤسسة التي رفضت في بادئ الأمر إجراء أي تعديلات على الأغنية المختارة despite the risk of disqualification.

ما الأغنية التي رفضها الاتحاد الأوروبي بسبب غزة؟

وتنتظر الأغنية الجديدة موافقة الاتحاد الأوروبي للبث قبل الكشف عنها رسميًا يوم الأحد 10 مارس على القناة 11، إذ اختارت دولة الاحتلال أغنية «إعصار» لتُمثلها في مسابقة يورو فيجن للأغاني لعام 2024، بعد موافقة المؤسسة البث الإسرائيلية على تعديل كلمات الأغنية الأصلية «مطر أكتوبر» بناء على اقتراح رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، بسبب محتواها السياسي.

ما زال يتعين على الأغنية الجديدة الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي للبث، ومن المقرر الكشف عنها رسميًا يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس على القناة 11.

وعززت المؤسسة قرارها بتعديل الكلمات إلى نصيحة تلقتها من رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوج، وجاء في بيان المؤسسة: «على الرغم من الاختلاف مع موقف لجنة الإشراف على يورو فيجن التي طالبت باستبعاد الأغنيتين المقدمتين من إسرائيل إلى المسابقة على أساس أنهما تحملان طابعًا سياسيًا، إلا أن رئيس الدولة أكد أنه على وجه التحديد في الوقت الذي يسعى فيه أعداؤنا لدفع ومقاطعة إسرائيل من كل منصة، يجب على إسرائيل أن ترفع صوتها بذكاء وبفخر وترفع علمها في كل منتدى عالمي، خاصة هذا العام».

وفي السياق ذاته، خسر الفلسطيني بشار مراد من القدس الشرقية الليلة الماضية في تصفيات يورو فيشن التي أجرتها أيسلندا، ولم يتمكن من تمثيل الدولة، إذ قدم مراد أغنية بعنوان «الغرب المتوحش»، وخلال أدائه صُبغت المسرح بألوان الأسود والأحمر والأخضر، وهي ألوان علم فلسطين.