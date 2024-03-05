بمرتبات مجزية.. فرص عمل للطلبة والخريجين بالقاهرة الكبرى

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، ملتقى توظيفيا لتوفير فرص عمل للطلبة والخريجين بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة أمريكانا، الخميس المقبل الموافق 7 من شهر مارس الجاري 2024 في العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

نوعية الوظائف الموجودة بالملتقى 2024

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024 بشركة امريكانا كالتالي «عضو فريق ».

الشروط المطلوبة لوظائف ملتقى الجيزة 2024

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الملتقى كالتالي:

المؤهل: من إعدادية

السن : من 18 إلى 35 عاما

مدة العمل: 9 ساعات

تأمين طبي واجتماعي

المرتبات مجزية : راتب + إضافي + حوافزشهرية وبدل مواصلات

مقر العمل: أماكن العمل بالقرب من محل السكن

النوع : ذكور فقط

موقف من التجنيد

وسائل مواصلات: باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد

كيفية تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الخريجين الراغبين بالتقديم للتعيين في وظائف المطاعم، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوم الخميس 7 من شهر مارس الجاري 2024، بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

آلية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»