5 أسرار لعزومات اقتصادية وموفرة خلال شهر رمضان.. «متشليش هم السفرة»

تبدأ العديد من السيدات التجهيز لعزومات رمضان، لأنها تحتاج إلى ترتيب وتنظيم في الوقت، ويمكن إعداد عزومة بتكاليف اقتصادية من خلال عدة خطوات، تساعد على تحضير أصناف متنوعة في سفرة رمضان، بأسعار بسيطة مقارنة بأصناف أخرى، وتكفي عدد كبير من الأفراد.

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، لتحضير عزومات اقتصادية، بحسب قناة cbc sofra.

اختيار الأطباق الرئيسية

تأتي الخطوة الأولى باختيار الأطباق الرئيسية، والتي تعتبر أساس أي عزومة، ولا يشترط اختيار صنف مكلف أو باهظ الثمن، مثل الديك الرومي أو فخدة خروف بل هناك بعض الأصناف الفخمة التي لا تستهلك جهد أو وقت كبير، وفي الوقت ذاته تعتبر موفرة، مثل إعداد كمية كبيرة من الكفتة المشوية، بالاعتماد على اللحم المفروم أو الدجاج المفروم، ويمكن طهي كباب حلة من قطع الدجاج، بدلًا من مكعبات اللحم.

مبدأ تقسيم الضيوف

يجب الاعتماد على مبدأ تقسيم الضيوف، أي عدم حضور جميع أفراد العائلة في يوم واحد، إذ يمكن أن يحضر الشقيق وزوجته وأبنائه، وفي يوم آخر تأتي الشقيقة وأسرتها الصغيرة من أجل تجنب العزومات الضخمة، التي تستهلك مبالغ كبيرة، لذا فإن الأفضل تقسيم الضيوف على أكثر من يوم، أي تتراوح العزومة بين 10 لـ12 فرد.

استخدام الأطباق المقسمة

يمكن اللجوء إلى استخدام أطباق الفل أو الأطباق البلاستيكية، في حالة تخطي عدد الأفراد 20 فردًا في العزومة الواحدة، وتعتمد على تحضير وجبات متكاملة، من النشويات والخضار والبروتين، وكل نوع يوضع في قسم من الطبق.

اختيار أطباق جانبية خالية من اللحوم والدجاج

يجب اختيار أطباق جانبية لا تحتوي على أي بروتينات سواء لحوم أو دجاج، إذ يجب أن تكون مشبعة، وتعتمد على الخضراوات أو النشويات بشكل كبير، المشبعة الخالية من اللحوم والدجاج، الأرز، المكرونة، الشعرية، لسان العصفور، والخضار المشكل.