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دراما المتحدة

متحدث الرئاسة: إفريقيا في قلب الاهتمام المصري.. ونسعى لمساعدة السودانيين

كتب:

شريف سليمان
10:48 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن إفريقيا في قلب الاهتمام المصري، موضحًا: «السودان بالنسبة لنا لا يختلف عن مصر».

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»: «إفريقيا في قلب الاهتمام العربي المصري، والسودان بالنسبة لنا كأنه مصر، ونتعامل معه على هذا النهج».

وتابع بأن مصر تبذل جهدا لمحاولة الوصول بها لبر الأمان، عبر مساعدة السودانيين أنفسهم في تحقيق ذلك.

أكد أن الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم، ومنها دول إفريقية، وكان لها أثر في دفع وتطور العلاقات معها بشكل كبير للغاية، مختتما: «نحن أشقاء أفعال وليس أقوال مع الدول الإفريقية».

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