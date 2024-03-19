ما حكم إفطار المسن في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

قد يتسبب التقدم في العمر لبعض الأشخاص فقدان القدرة على الصيام، ومن ثم يحول ذلك بينهم وبين الإمساك عن الطعام والشراب في شهر رمضان، ليتردد سؤال حول حكم إفطار المسن في رمضان، وما يترتب على ذلك في الأحكام الشرعية، وفي حال الإفطار ماذا يجب على الشخص فعله وفق ما نصت عليه السنة النبوية الشريفة.

حكم إفطار المسن في رمضان

وحول حكم إفطار المسن في رمضان فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الفقهاء اتفقوا على أن الرجل المسن الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة يجوز له أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78]، وقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا».

مقدار الفدية للعاجز عن الصيام

وقال الإمام ابن قدامة إنه إذا عجز الشخص عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذَا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقةً شديدة فَلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا، وأشارت الدار إلى أنّه يقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز.

كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية، وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.

فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان

من جهته قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة الحامل على الصيام؛ فلا مانع أن تفطر، وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب: ماذا يكون مقدارها؟» أنه عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا، وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.