حكم استخدام معطر الجو في رمضان.. هل يعد من المفطرات؟

خطوة ترتيب وتعطير المنزل تعد من الأمور التي تهم ربات المنزل، سواء كان ذلك في شهر رمضان أم غيره، وبسبب ارتباط الشهر الكريم باستقبال الضيوف فيتبادر سؤال إلى ذهن ربات البيوت عن حكم استخدام معطر الجو في رمضان.

حكم استخدام معطر الجو في رمضان

وحول حكم استخدام معطر الجو في رمضان فقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنّ استخدام الصائم للعطور سواء في ملابسه أو في المنزل والتطيب بها خلال نهار رمضان لا يُفسد الصوم لكن من الأفضل عدم الإكثار فيه، ويجب مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوف الصائم.

وأضافت أن استعمال العطر خلال نهار رمضان ليس من المفطرات ويدل على جوازه عدم وجود دليل ينهي عنه، ولأنه ليس أكلا أو شربا أو في معناهما، مشيرة إلى أن من يضع العطر يضعه حتى يتطيب وهذا شيء مطلوب ولكن الأفضل ألا تبالغ المرأة في وضع العطور حتى لا يصل الرذاذ من هذه العطور إلى الفم أو الأنف.