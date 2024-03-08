«القابضة» تعلن إطلاق المنصة الرقمية لمأمونية المياه والصرف الصحي

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المنصة الرقمية لمأمونية المياه والصرف، وهي منصة متطورة تهدف إلى ربط الجهات الحكومية المعنية، بعملية تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بمنظومات المياه والصرف، والتحكم فيها بشكل فعال واستباقي.

ورشة عمل تدريبية للتعريف بالمنصة الرقمية

وأعلنت الشركة، في بيان، تنظيم ورشة عمل تدريبية للتعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من المسؤولين والخبراء من الشركات التابعة والجهات الشريكة.

سلامة ومأمونية المياه والصرف بين الجهات المختص

أشارت إلى أنه جرى عرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية، التي تشمل مكتبة إلكترونية تضم مجموعة من الوثائق والمراجع القانونية والفنية الخاصة بالمياه والصرف والحمأة، ونظام لحفظ وتبادل خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف بين الجهات المختصة، وآلية لمتابعة وتقييم أداء المنظومات والمشروعات المتعلقة بالمياه والصرف.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الحاضرون أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع المياه والصرف، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة في إعداد واعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والصرف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجرت تجربة المنصة الرقمية مع فرق العمل من جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، وجرى الحصول على ردود فعل إيجابية حول سهولة وسرعة استخدامها.