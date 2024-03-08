رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد مشروعات «جنة» للوقوف على آخر المستجدات

تفقد المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي الجديدة والفشن الجديدة، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بقطع أراضي الإسكان المتميز ومشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز.

رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة يتفقد مشروع جنة

وبدأ وليد عبد الرحمن جولته التفقدية في منطقة قطع أراضي الإسكان المتميز بمساحة تتراوح من 400 متر مربع إلى 1000 متر مربع، التي بدأ التسليم بها منذ حوالي شهر، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بكافة الأراضي المتبقية.

ونبه المهندس وليد حجاجي في نهاية الجولة على جميع الشركات المنفذة للمشروعات، بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لكل مشروع والبرامج الزمنية المحددة.

شن حملة مكثفة بمدينة ملوي الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير

وأشارالمهندس وليد عبدالرحمن، إلى أنه تم شن حملة مكثفة بمدينة ملوي الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير، ومديرية أمن المنيا، وإدارة الأمن بالجهاز، ولجنة إزالة المخالفات بالجهاز، مضيفا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة 10 أفدنة وتشمل زراعات غير منتظمة واستراحة من الطوب والأسمنت، صدر بها قرار إزالة بمدينة ملوي الجديدة بالمنطقة الجنوبية.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه تم إزالة مساحة تقدر بـ10 أفدنة زراعات وسور شجري لتلك الزراعات بنفس المنطقة الجنوبية بالمدينة، مشدداً على أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أي مساحات داخل كردون المدينة، وستطبق القوانين عليهم بكل حزم.