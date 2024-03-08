مصطفى عمار: خدمة «الوطن» لترجمة المسلسلات بلغة الإشارة بدأت من «قادرون باختلاف»

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، عن مبادرة «الوطن» وخدمتها المقدمة لذوي الهمم من الصم والبكم، بترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني بلغة الإشارة.

وقال «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن الدولة تعطي أهمية كبيرة لملف ذوي الهمم، لدرجة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره الحفل الخاص لـ«قادرون باختلاف» تبرعه للصندوق الخاص بهم بـ10 مليارات جنيه دفعة واحدة.

مبادرة الوطن لذوي الهمم

وتابع: «خرجنا من الحفل جميعا، وقررنا إنشاء غرفة عمليات في الوطن، لاستغلال المشاعر والحالة الجميلة التي سيطرت على الحضور، وتوصلنا لفكرة مساعدة ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع على متابعة أحداث مسلسلات رمضان».

وواصل: «عكفنا على المشروع من خلال ترجمة ملخصات أحداث مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، وسبقني في الإعلان صديقي المنتج الكبير جمال العدل، فكان يفكر من قبلي، وأود أن أشكره لأنه لم يشعر بالضيق من إعلاننا بعد إعلانه، وقال لي نحن نتكامل جميعا، وأشكره على ترجمة مسلسل عتبات البهجة بالكامل بلغة الإشارة».

ملخص بعد كل حلقة بلغة الإشارة

واستكمل: «أنه مع نهاية كل حلقة مسلسل ستلخص الوطن من خلال مبادرتها عبر لايف بلغة الإشارة من خلال منصاتها، فهناك 23 مليون متابع على فيس بوك، و5 ملايين متابع على تويتر، و3 ملايين على إنستجرام، و300 مليون مشاهد على تيك توك».