طقس أول أيام رمضان.. «الأرصاد» تكشف توقعات الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الجوية ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت «الأرصاد» سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأحد 10-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 11-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.