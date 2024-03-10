أمين جمال: كثرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة تخلق تنوعا وسرعة في الإيقاع

عبّر أمين جمال، مؤلف مسلسلي «سر إلهي» و«مسار إجباري»، المقرر عرضهما في شهر رمضان المبارك، عن سعادته بانتشار البوسترات في شوارع مصر للأعمال الدرامية.

وقال «جمال»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الجميع شعر بجهد في تصوير المسلسلات، متمنيًا أن تظهر كل الأعمال بشكل جيد وتكون عند حسن الظن.

موسم رمضان 2024

وأضاف أن ما يميز موسم رمضان 2024 هي المسلسلات المكونة من 15 حلقة بشكل كبير، وهذا ما كان ينادي به الكثير من صناع الدراما، فهناك هذا العام 16 مسلسلا من 15 حلقة، وهذا شيء جيد ويؤدي للتنوع ويكون إيقاع الأحداث أسرع.

مسلسلات مكونة من 15 حلقة

وأشار إلى أن هناك أفكارًا تستحمل المسلسلات المكونة من 15 حلقة بغض النظر عن الثلاثين حلقة، وهذا لم يكن موجودًا منذ سنوات ماضية، إذ كانت هناك مسلسلات تتكون من 19 حلقة مثل مسلسل «ليالي الحلمية»، كما أن هناك مسلسلات تتكون من 15 حلقة أو 11 حلقة، وقد تصل إلى 7 حلَقات فقط.