ساعاتٌ قليلةٌ ويستقبل ملايين المسلمين حول العالم شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تذبذب حالة الطقس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالحر رغم الشتاء، ما آثار فضول الكثير للتساؤل حول حالة الطقس في أول أيام الصيام، لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

3 ظواهر تضرب البلاد أول أيام رمضان.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد 3 ظواهر جوية متضاربة.

وأضافت «غانم»، لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة في هذا اليوم ما يزيد الشعور بالحر، بسبب هجوم كتل قادمة من الصحراء، تؤدي لحدوث مرتفع جوي، ما يزيد الشعور بالحر.

كما أشارت «غانم»، إلى أنّه ستسود الشبورة المائية، وهي ظاهرة مرادفة لـ «الضباب الخفيف» الذي يحدث بسبب تلوث الهواء، مع حدوث تفاعلات كيميائية بين قطرات الضباب والملوثات المختلفة، ومن المقرر أن تكون من الساعة 4 لـ9 صباحا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظاهرة الثالثة، أكدت منار غانم، أنّها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فتراتٍ متقطعة، بسبب الانخفاض في قيم الهواء في الساعات المتأخرة من الليل.

اجراءات احترازية لمواجهة الظواهر الجوية المتضاربة

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصح الأمهات عبر «الوطن» بعدة إجراءات احترازية عند اختلاف درجات الحرارة، التي تؤثر على مناعة أطفالهم، وتجعل الإصابة بالأمراض أمر سهل، إذ يفضل الآتي: