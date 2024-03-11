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دراما المتحدة

وضع حجر أساس مدرسة صلاح الدين الدولية في مدينة بني سويف الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:46 م | الإثنين 11 مارس 2024
أثناء وضع حجر الأساس

أثناء وضع حجر الأساس

قام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بوضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية بالحي السكني الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومجلس إدارة المدرسة، وذلك عقب احتفالية أقيمت بمناسبة وضع حجر الأساس.

وألقى «جمعة» كلمة عبر خلالها عن سعادته بتلك المناسبة، متمنياً التوفيق للقائمين على مشروع المدرسة، وأن تسهم في رفع المستوى التعليمي بالمدينة.

رفع المستوى التعليمي ببنى سويف

ومن جانبه، رحب المهندس أحمد عبد الجابر، بالحضور، مهنئا الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في كلمة موجزة عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية والخاصة ببدء تشييد ذلك الصرح العلمي بالمدينة، ولا سيما أن نهضة التعليم تُسهم بشكل فعال في نهضة الأمم، وهو ركيزة أساسية للتقدم والازدهار.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.