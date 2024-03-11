«الثقافة» تنظم أمسيات روحانية وليالي عربية وإسلامية في برنامج الأوبرا الرمضاني 

أعدت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان، يضم 22 أمسية فنية، تشمل عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

برنامج حفلات الأوبرا في شهر رمضان

تنطلق الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف في التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته.

وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، دينا الوديدي وفرقتها، سعد العود وفرقته، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، نسمة عبد العزيز وفرقتها، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية.

ويشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا حفلين لكل من الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم وفرقته، بقيادة المايسترو أحمد عامر وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

حفلات المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

ويحتضن المسرح الصغير 12 سهرة عربية وإسلامية تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة في مصر، وتبدأ في التاسعة مساء وتستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها.