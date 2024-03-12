بعدما حقق مسلسل «عتبات البهجة» صدى واسع من قبل الجمهور خلال الحلقة 1، التي سلطت الضوء على مشكلة الدروس الخصوصية التي تمس كثير من الناس خاصة الطلاب وأولياء الأمور، لذا يبحث محبو الفنان الكبير يحيى الفخراني عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

وتبين أن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، الساعة 6 وربع مساء يوميا، بينما الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني شخصية بهجت الأنصاري، وهو رجل سبعيني متقاعد يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، بعدما توفيت زوجته منذ عشرين عاما.

وشهدت الحلقة 1 العديد من الأحداث الشيقة والممتعة، حيث طلب بهجت «يحيى الفخراني» من عبدالبديع «هشام إسماعيل» بصفته شريكه بعض الأموال، ليتحجج الأخير بضيق الحال، علما بأنّه يدرس مقرر الكيمياء للطلاب في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، والتي تجعله في حالة من السخرية من تلاميذه في الدرس.

الحلقة 1 من عتبات البهجة

وظهر الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1، مع صديقه الوحيد عرفان «صلاح عبد الله» داخل تاكسي وهما يتحدثان عن تواجد الطلاب بكثافة عالية أمام أحد السناتر التعليمية.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.