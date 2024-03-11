لجان للمرور على معارض أهلا رمضان والسلاسل التجارية في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديريات الطب البيطري والتموين، بمواصلة المرور على معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية والمنافذ السلعية والسوبر ماركت على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، للاطمئنان على توافر السلع وجودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة، للحفاظ على سلامة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

المرور على معارض أهلاً رمضان

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، قيام لجنة من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالبدء في أعمال المرور على معارض أهلاً رمضان لبيع السلع واللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، والتي تشمل معارض «شارع ترعة الزمر بالعمرانية – شارع عمرو بن العاص بالبدرشين – طريق أسيوط بالحوامدية – شارع المطار بإمبابة – شارع عز الدين عمر بالطالبية».

وأكدت اللجنة في تقريرها جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية، إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن.

تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة المتابعة الدورية من قبل مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لما تشهده تلك المعارض من إقبال كثيف من قبل المواطنين على مدار اليوم لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.