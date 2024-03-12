إيرادات ضعيفة للسينما في أول أيام رمضان.. وسحب فيلمين من دور العرض

حققت الأفلام المعروضة حاليا في السينما بشباك التذاكر أمس الاثنين، أول أيام شهر رمضان، إيرادات تقدر بـ32 ألفا و89 جنيها فقط، وحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، فإن الأفلام ستعرض بالسينما بشكل طبيعي طوال الشهر الكريم.

وتم سحب فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، وفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، في ظل تحقيق إيرادات ضعيفة، حيث حقق فيلم «الفيشاوي» على مدار 6 أسابيع عرض نحو 860 ألف جنيه، وفيلم شماريخ على مدار 13 أسبوع عرض نحو 27 مليونا و730 ألف جنيه.

إيرادات فيلم الحريفة في رمضان

واكتفى فيلم الحريفة بتحقيق 14 ألفا و835 جنيها في أول يوم رمضان، وفيلم رحلة 404 بطولة منى زكي حقق 8 آلاف جنيه، وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام 6 آلاف جنيه، وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي 823 ألف جنيه.

أفلام في مراكز أخيرة

وجاء في المراكز الأخيرة من حيث الإيرادات أفلام أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك 232 جنيها، ووقت إضافي 232 جنيها كذلك، وجاءت إيرادات فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي بـ81 جنيها.