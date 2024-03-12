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مواعيد الصلاة في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
04:14 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلوات الخمس في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان المبارك.

مواعيد الصلوات في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يكون الساعة 5:50 مساء.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء الثلاثاء 12-3-2024

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء كالتالي:

- صلاة المغرب: الساعة 5:50 مساء

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و8 دقيقة

عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الثلاثاء 12-3-2024

وجاءت عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الثلاثاء كالتالي: 13 ساعة و41 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و29 دقيقة حتى صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.

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