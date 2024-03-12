مواعيد الصلاة في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024
كتب:
حسين إبراهيم
04:14 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش
أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلوات الخمس في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان المبارك.
مواعيد الصلوات في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يكون الساعة 5:50 مساء.
مواقيت الصلاة في شمال سيناء الثلاثاء 12-3-2024
وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء كالتالي:
- صلاة المغرب: الساعة 5:50 مساء
- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و8 دقيقة
عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الثلاثاء 12-3-2024
وجاءت عدد ساعات الصيام في شمال سيناء الثلاثاء كالتالي: 13 ساعة و41 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و29 دقيقة حتى صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.