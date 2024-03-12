ذهب الظمأ وابتلت العروق.. تعرف على أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار

حثت السنة النبوية على الدعاء عند إفطار الصائم سواء كان ذلك في شهر رمضان الكريم، أو في غيره من الأيام التي يصوم فيها المسلم، ولا يختلف ذلك كونه صيام فرض أو تطوع، ومن تلك الصيغ التي دعاء «ذهب الظمأ وابتلت العروق»، والذي ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ذهب الظمأ وابتلت العروق

والصيغة الكاملة لدعاء الإفطار «ذهب الظمأ وابتلت العروق»، وفقًا لما ورد في السنة عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأُ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

فضل الدعاء عن الإفطار

وعن فضل الدعاء عن إفطار الصائم، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك فضائل لدعوة الشخص عند فطره، فلا يحرم نفسه من أجرها، ومنها التالي:

- الدعاء عند الإفطار مستجاب بإذن الله، وذلك للحديث الشريف، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم» (صححه الألباني).

- الدعاء عند الإفطار مستحب.

- الدعاء عند الإفطار اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

صيغ أخرى للدعاء عند الإفطار

وأشار «لاشين» إلى أنّ هناك صيغ متعددة يمكن الدعاء بها عند الإفطار، ومنها:

- «اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

- «اللَّهُمَّ أعُوذُ برِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أنْتَ كما أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، وقلبٍ لا يَخشَعُ، ودُعاءٍ لا يُسمَعُ، ونفْسٍ لا تَشبَعُ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن هؤلاء الأربَعِ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».