تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الصف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة اجتياز محطة مياه الصف المرشحة، اختبارات تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، للمرة الرابعة على التوالي.

مراجعة الجهة المانحة متطلبات الإعتماد

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تصريحات صحفية، إن تجديد الاعتماد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة متطلبات الاعتماد، إذ تضمنت التفتيش على أقسام التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.

خدمة أهالي مركز الصف والقرى التابعة له

وأشار رئيس مياه الشرب إلى أن محطة مياه الصف المرشحة، تعمل بطاقة تصميمية 122 ألف متر مكعب / يوم، وتخدم أهالي مركز الصف والقرى التابعة له.

18 محطة بالجيزة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لديها 18 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وتسعة روافع وشبكات صرف صحي، وثلاث محطات لمعالجة الصرف الصحي.