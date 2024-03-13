«الخدمات الطبية للكهرباء» تكرم خريجي برنامج إعداد القادة

كرم الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، حنان خليفة عبدالخالق، أخصائية مكافحة العدوى بالشركة بمناسبة تخرجها من برنامج إعداد القادة LDP الدفعة 37.

تصعيد كوادر قيادية مؤهلة علميا للانضمام إلى إدارة الشركة

وأكد الدكتور محمد إسماعيل أنّ الشركة ترشح هذا العام 10 من العاملين لديها لاختبارات القبول بالدفعتين 38، و39 إعداد قادة في بادرة تعتبر الأولى في تاريخ الشركة بترشيح هذا العدد مرة واحدة، ما يؤكد اهتمام الشركة بتصعيد كوادر قيادية مؤهلة علميًا للانضمام إلى إدارة الشركة بالتعاون بين مركز إعداد القادة وشركة الخدمات الطبية.

توعوية بأهمية الوقاية من الأمراض

وأعطى فريق مكافحة العدوى بمستشفى الكهرباء برئاسة الدكتورة أمنية كامل مدير عام الطب الوقائي والتمريض بشركة الخدمات الطبية، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هبه فاروق مدير عام الطب الوقائي بقطاع الجيزة بإعطاء دورات تدريبية وتوعوية بأهمية الوقاية من الأمراض والاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، حرصًا على تقليل التكاليف الصحية وزيادة الإنتاج والكفاءة في العمل في قطاع الجيزة بالسبتية، وفي مركز تدريب شمال القاهرة وكذلك بمحطة شبرا الخيمة شمال القاهرة إنتاج.

الدورات التدريبية حضرها 164 شخصًا

وأعلنت شركة الخدمات الطبية أنّ هذه الدورات التدريبية والتي حضرها 164 شخصا من العاملين بالقطاع الإداري بهذه الشركات استحسان الحاضرين، كما جاء في استطلاعات الرأي التي طالبت بتكرارها في مواضيع مختلفة.