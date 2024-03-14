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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:13 ص | الخميس 14 مارس 2024
موعد اذان الفجر اليوم

موعد اذان الفجر اليوم

يحل اليوم رابع أيام شهر رمضان، ويحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024، حيث تصل ساعات الصوم فيه إلى 13 ساعة و44 دقيقة، وفقا لإمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية. 

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 في رابع أيام شهر رمضان المعظم، وفق إمساكية هيئة المساحة، والتي تتضمن مواعيد السحور والفجر ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024

ويحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 04:39 صباحا، على أن يكون موعد السحور اليوم الخميس في 02:18 صباحا، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في القليوبية رابع أيام شهر رمضان

ويُرفع أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 ليبدأ المسلمون صيام رابع أيام رمضان المبارك، وتصل ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و44 دقيقة ويحل المغرب في هذا اليوم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:03 مساءا 

وتكشف إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 كالتالي: 

موعد صلاة الفجر الساعة 04:39 صباحا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا 

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً.

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بقلم حسن صالح