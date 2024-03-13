موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:18 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد أذان الفجر في القليوبية
حددت إمساكية شهر رمضان المعظم في ثالث أيام رمضان موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024، وتصل ساعات الصوم في هذا اليوم إلى 13 ساعة و40 دقيقة.
أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024
ووفق إمساكية هيئة المساحة يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في ثالث أيام رمضان المعظم في الساعة 04:40 صباحا ليبدأ صيام ثالث أيام رمضان على أن يحل الشروق في الساعة 06:07 صباحًا ويحل أذان المغرب الساعة 06:02 م وتصل ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة.
موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم
ومع حلول موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في ثالث أيام رمضان يؤدي المسلمون صلاة الفجر لاستقبال ثالث أيام الشهر الكريم وبدء صيام يوم جديد وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.
يذكر أن مديرية أوقاف القليوبية أعلنت حالة الطوارئ وشكلت لجان متابعة من الائمة والمفتشين لتيسير أداء العبادات بالمساجد وتنظيم خطة الدعوة الإسلامية والملتقيات الفكرية في شهر رمضان حيث تزينت المساجد بالأضواء والزينة لاستقبال المواطنين والمصلين والمعتكفين خلال الشهر الكريم.