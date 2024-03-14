«الإسكان» تطرح محلات تجارية للبيع في مدن بدر والسادات والمنصورة الجديدة

قال المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنّه جرى طرح 27 محلا تجاريا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م2 : 99م2) في الأسواق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، مضيفا أنّه يتم عقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 13 محلا وصيدلية الأربعاء 17-4-2024، والجلسة الثانية لبيع 14 محلا وصيدليتين، يوم الأربعاء 5-6-2024.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنّه جرى طرح 14 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20 م2: 97م2) في الأسواق المختلفة بالمدينة، وطرح 15 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 8 محلات و7 وحدات إدارية ومهنية، يوم الأربعاء الموافق 24-4-2024، والجلسة الثانية لبيع 6 محال تجارية، و8 وحدات إدارية ومهنية، وصيدلية، يوم الأحد 9-6-2024.

وأعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، طرح كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100م2 بنشاط بيع مأكولات ومشروبات بمقابل الانتفاع لمدة عام في جلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 14-4-2024.