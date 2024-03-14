ما صحة حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟

شفاعة القرآن والصيام للعبد تعد من المفاهيم الأساسية في الإسلام التي تحمل معان عميقة وأثرا كبيرا في حياة المؤمنين، وفي ظل انشغال المسلمون بشهر رمضان المبارك وتلاوة القرآن الكريم، يتساءل الكثيرون عن صحة حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وهو ما أوضحه الداعية الإسلامي، رمضان عبد المعز.

صحة حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

وحول الحديث عن صحة حديث الصيام وَالْقُرْآنُ يشفعان لِلْعَبْدِ يوم القيامة فقال عبد المعز إن هذا الحديث مروي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه وردد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ: «فَيُشَفَّعَانِ».

فضل صيام شهر رمضان

وبخلاف الحديث عن صحة حديث الصيام وَالْقُرْآنُ يشفعان لِلْعَبْدِ يوم القيامة قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن صوم رمضان من أعظم الفروض والطاعات التي يقترب بها المسلم إلى ربه، وقد فضَّل الله تعالى هذا الشهر المبارك على غيره من الأشهر، إذ منحه منزلة خاصة وفضل عظيم في القرآن الكريم، مما يجعل الصيام فيه فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وللتهذيب الروحي والتطهير النفسي.

واستشهد المفتي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء المصرية بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تثبت فضل الصيام ومنها:

- ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنَ الذَّنْبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، وابن خزيمة في "الصحيح".