حددت إمساكية هيئة المساحة في ثالث أيام شهر رمضان موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ليبدأ ثالث إفطار في رمضان، بعد ساعات الصوم التي بلغت 13 ساعة و40 دقيقة حيث يتناول المسلمون إفطارهم ويؤدون صلاة المغرب انتظارًا لموعد صلاة العشاء وأداء الفرض والتراويح.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 لتناول إفطار ثالث أيام رمضان المبارك وفق إمساكية هيئة المساحة حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم 2024 ميلاديا 1445هجريا

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان المعظم يكون في تمام الساعة 06:02م، إيذانا بانتهاء ثالث أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و40 دقيقة

ووفق إمساكية هيئة المساحة فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في ثالث أيام رمضان تأتي كالتالي:

الفجر: 04:40 صباحا

الشروق: 06:07 صباحا

الظهر: 12:05 مساء

العصر: 03:29 مساء

المغرب: 06:02 مساء

العشاء: 07:20 مساء.