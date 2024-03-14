يحل اليوم رابع أيام شهر رمضان، لذا يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024، حيث تصل ساعات الصوم في هذا اليوم إلى 13 ساعة و44 دقيقة وفق إمساكية شهر رمضان، الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان المعظم، وفق إمساكية هيئة المساحة، والتي تتضمن مواعيد السحور والفجر ومواقيت الصلاة وأذان المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 في رابع أيام رمضان كالتالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:39 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً.

ويحل موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان في الساعة 06:03 صباحا، إيذانا بنهاية صيام اليوم الرابع من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024

ويُرفع أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 لينهي المسلمون صيام رابع أيام رمضان المبارك وتصل ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و44 دقيقة ويحل المغرب في هذا اليوم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:03 مساء.