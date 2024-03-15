رحاب الجمل: دوري في «البرنس» حقق نجاحا كبيرا.. واستفدت من كل أعمالي الفنية

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن دورها في مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مشيرةً إلى أنها سعيدة بالعمل وكان من أهم الأعمال الفنية في نفس العام الذي عُرض فيه.

وأضافت الجمل، في حوارها مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كل عمل فني في حياتي استفدت منه، وكل عمل شاركت فيه كان الأهم بالنسبة إليّ، وكل محطة حصلت منها على خبرة، وكل مخرج عملت معه حاولت بقدر المستطاع أن أستفيد منه على أعلى درجة من الاستفادة».

وتابعت: «استثمار الفرص المختلفة هو الهدف الأول، فعندما أعمل مع مخرج أحاول الاستفادة من خبراته بأقصى شكل، وهو ما حدث في كل الأعمال التي شاركت فيها مثل احكي يا شهر زاد والبرنس، وفي العام الماضي عملت مع إسلام خيري في مسلسل جت سليمة، وكل عملت شاركت فيه أشعر بأنه ابني».

رحاب الجمل: المشاركة بـ«مستر إكس» شجعتني على الكوميديا في «صدفة»

وفي سياق متصل، قالت رحاب الجمل، إنّ مشاركتها في فيلم مستر إكس شجعتها على المشاركة في مسلسل صدفة الذي يعرض في دراما رمضان، موضحةً: «قبل مستر إكس شاركت مع أحمد فهمي أيضا في مسلسل ريّح المدام، وأشعر بالسعادة عندما أشارك في عمل كوميدي مع أحمد فهمي».

وأضافت الجمل: «أنا شخص هادئ الطباع، وقبل المشاركة في الفيلمين الكوميديين مع أحمد فهمي قلت له إنني خائفة، فطمأنني وقال لي متخافيش، أنتِ دمك خفيف، جمدي قلبك وادخلي واحنا كلنا جنبك».

وتابعت: «أنا سعيدة هذا العام بالمشاركة في مسلسل صدفة مع ريهام حجاج، والاستعداد للأدوار الكوميدية صعب للغاية، والممثل الذي يفهم الفن جيدا يعلم أن الكوميدي صعب، لأن إضحاك الناس ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فهناك شعرة بين الضحك والاستظراف، خفة الدم والضحك المصطنع».