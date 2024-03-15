«القابضة للمياه»: حملات لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ندوة توعية بكلية التربية الرياضية بنين، في إطار بروتوكول التعاون بين مياه الشرقية وبين جامعة الزقازيق والخاص بتنظيم ندوات توعية وزيارات ميدانية لطلبة الكليات خلال العام الدراسي 2023-2024، وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي

الطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة

وأشارت القابضة في بيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه تم الحديث عن الطفرة التي تشهدها محافظة الشرقية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي وخاصة بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة إضافة إلى شرح الخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع، والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوى المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتى يوم 15 في كل شهر، والنافذة الإعلامية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها .

تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية التواصل مع الجامعة من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي.